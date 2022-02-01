Обзор иноСМИ: Джонсон в Киеве и ссора России и США в ООН

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Фото: Reuters Reuters

«Россия дает письменный ответ США»

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Анонимный источник The Washington Post в Госдепартаменте США заявил, что в Госдепе «могут подтвердить получение письменного ответа от России», но не стал раскрывать детали документа.

По его словам, «было бы непродуктивно вести публичные переговоры», поэтому Госдеп оставляет это на усмотрение России - «захотят ли они обсудить свой ответ [публично]». Источник WP подчеркнул, что США «по-прежнему полностью привержены диалогу для решения этих вопросов». При этом в МИД РФ заявили, что Россия еще не передавала США ответ по теме гарантий безопасности, сообщает РИА Новости.

Что означает визит Джонсона на Украину

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 1 февраля прибыл на Украину и проводит переговоры с местными властями. Таблоид Daily Mail отмечает, что это визит стал знаком поддержки для Украины после того, как Джонсон призвал Кремль «отойти от грани» эскалации.

Визит также проходит на фоне сорвавшегося телефонного разговора Джонсона с президентом России Владимиром Путиным, который должен был состояться 31 января. Джонсон заявил, что поговорит с президентом РФ, «как только сможет». Ранее британский премьер грозил, что жесткие санкции против России будут «введены в тот момент, когда первый российский военный пересечет границу Украины».

«Санкции против России навредят Болгарии»

Возможные санкции против России сильно повлияют на экономику Болгарии, считают эксперты, опрошенные порталом Nova. Причина - подавляющее большинство энергоресурсов поступает с Востока, а в случае санкций поставки могут прекратиться.

К примеру, если Россию отключат от SWIFT, Западная Европа и США не смогут платить за газ и нефть, в итоге это приведет к энергетическому кризису в зимние месяцы, заявил бывший замглавы МИД Болгарии Милен Керемедчиев. По его мнению, Германия продолжит выступать против максимальных санкций против России, так как понимает, что они имели бы эффект бумеранга.

Встречу Путина и Орбана назвали угрозой единству ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, имеющий репутацию «союзника президента России», 1 февраля встретится с Владимиром Путиным в Москве. Корреспондент Euronews Сандор Зирос считает, что эта встреча может помешать лидерам ЕС «выработать общую позицию против того, что они считают агрессивным поведением России в отношении Украины».

Венгерские оппозиционные партии ранее призвали премьера отменить поездку в Россию. Сам Орбан настаивает, что главная цель встречи - переговоры по расширению газового контракта.

США и Россия поссорились в ООН

США и Россия ожесточенно раскритиковали друг друга в Совете Безопасности ООН. The New York Times пишет, что «дипломатическая перебранка» напомнила о временах холодной войны.