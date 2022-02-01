Между Россией и США разгорелась острейшая перепалка на заседании Совбеза ООН

Словесная перепалка, которая разгорелась между постпредами России и США при ООН Василием Небензей и Линдой Томас-Гринфилд на заседании Совета Безопасности организации, стала острейшей за последние годы. Об этом пишет The Washington Post.

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Как стало известно изданию, особенно резкую реакцию со стороны Небензи вызвало замечание американского постпреда о том, что Россия, не имея каких-либо фактических оснований, пытается выставить Украину и страны Запада как агрессоров и таким образом сфабриковать предлог для вторжения в соседнюю страну. В ответ российский представитель обвинил Вашингтон в намеренных провокациях, которые способствуют эскалации ситуации в регионе, и лживых заявлениях относительно планов Москвы по вторжению.

«Вы ждете, когда это произойдет, как будто хотите, чтобы ваши слова стали реальностью», — посетовал Небензя.

Он также обвинил США в том, что благодаря их усилиям Украиной теперь управляют «нацисты», при этом Запад продолжает пытаться сделать «героями тех людей, которые сражались на стороне Гитлера».

В целом, отмечает The Washington Post, словесная конфронтация между представителями России и США «изобиловала историческими отсылками, относящимися к концу Второй мировой войны, накопившимся обидам времен холодной войны и последовавшим за ней двум десятилетиям хрупкого мира». В итоге, несмотря на то, что обе стороны заявили, что намерены разрешить конфликт дипломатическим путем, пока ни одна из них не продемонстрировала готовность пойти на уступки.