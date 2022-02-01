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28 минут назад

Лукашенко попросил «кусочек» блокадного хлеба

Президент Белоруссии Александр Лукашенко захотел взять домой «кусочек» блокадного хлеба, который привез в Минск губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Беларусь».

Лукашенко попросил «кусочек» блокадного хлеба
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Встреча Лукашенко с Бегловым и новым послом России в Белоруссии Борисом Грызловым состоялась 1 февраля. Беглов привез блокадный хлеб для экспозиции «Символы блокадного Ленинграда» в музее Великой Отечественной войны.

«И мне кусочек, я домой отнесу, детям покажу», — попросил Лукашенко.

Как уточняет «Беларусь сегодня», часть хлеба передадут Лукашенко.

Ранее в Белоруссии объявили 2022-й Годом исторической памяти.

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