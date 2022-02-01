Девочка бросила в море послание в бутылке и получила ответ через 25 лет

Жительница Австралии была поражена, когда получила ответ на послание в бутылке, которое она бросила в море 25 лет назад, когда ей было восемь лет. Об этом сообщает The Mirror.

В 1996 году восьмилетняя Джоанна Бучан, которая тогда жила в шотландском городе Питерхед, округ Абердиншир, написала послание, поместила его в бутылку из-под «Спрайта» и бросила в море недалеко от своего дома. Девочка отправила послание в рамках школьного проекта. В нем она написала о своих увлечениях и упомянула свою ненависть к мальчикам.

За это время послание преодолело 1200 километров. Его вынесло на необитаемый остров Госвер в Норвегии. На берегу письмо подобрала Элена Андреассен Хага. Женщина разыскала Бучан в Facebook и сообщила о своей находке.

Отправительница, которой сейчас 34 года, теперь живет в Австралии.

«Сначала я не вспомнила, что отправляла послание в бутылке, но затем у меня появилось смутное воспоминание о проекте, который мы делали в школе. Оно было очень зыбким, но, как только я увидела письмо, я сразу узнала свой почерк, определенно, не такой аккуратный, как сейчас. Я чуть не умерла от смеха, когда прочитала его, особенно финал про ненависть к мальчикам», — рассказала она.

Бучан добавила, что в детстве ей нравилось лепить маленьких животных из канцелярского пластилина вместо того, чтобы делать домашние задания, поэтому ее мать не поощряла это увлечение. Женщину поразило, что письмо так долго провело в морской воде и сохранилось.

«Мой учитель того времени связался со мной и тоже был восхищен находкой», — добавила Бучан.