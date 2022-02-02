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20 минут назад

Источник: вакцинированные "Спутником V" россияне смогут посещать Бали с 4 февраля

Туристы из России, вакцинированные препаратом против коронавируса "Спутник V", смогут с 4 февраля посещать индонезийский остров Бали. Об этом сообщил в среду ТАСС источник в Джакарте.

Россиянам раскрыли условие для посещения Бали
Фото: © Александр Демьянчук/ТАСС© Александр Демьянчук/ТАСС

"Власти приняли решение с 4 февраля открыть курорт, который будет также доступен для россиян", - отметил он. Одним из обязательных требований въезда в страну является полная вакцинация, при этом "Индонезия разрешает прибытие иностранцев, получивших обе дозы "Спутника V", пояснил собеседник агентства. Между тем, согласно разработанным правилам, туристам по-прежнему придется находиться на карантине, но его срок сокращается с семи до пяти дней. При этом покидать остров и путешествовать по стране будет запрещено.

Ранее администрация Бали выбрала несколько гостиниц и шесть судов для временной изоляции въезжающих.

Прибыть на остров из-за рубежа можно будет только воздушным путем. Так, разрешения на авиаперелеты получили три компании. Garuda Indonesia ("Гаруда Индонейша") со 2 февраля начинает доставку туристов из токийского аэропорта Нарита. Batik Air ("Батик эйр") с 16 февраля будет осуществлять полеты между Сингапуром и Бали, и в тот же день по этому маршруту начнет выполнять рейсы авиаперевозчик Singapore Airlines ("Сингапур эйрлайнз").

Власти Индонезии в середине октября прошлого года открыли курортный остров для туристов из ряда государств, однако уже в начале декабря вновь был введен запрет на прибытие иностранцев.

Остров Бали до пандемии считался одним из главных туристических направлений в Юго-Восточной Азии, в 2019 году его посетили 6,2 млн человек. Как ожидается, в этом году в очном формате там пройдет саммит Группы двадцати.

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