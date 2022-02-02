Россиянам раскрыли условие для посещения Бали

Туристы из России, вакцинированные препаратом против коронавируса "Спутник V", смогут с 4 февраля посещать индонезийский остров Бали. Об этом сообщил в среду ТАСС источник в Джакарте.

Фото: © Александр Демьянчук/ТАСС © Александр Демьянчук/ТАСС

"Власти приняли решение с 4 февраля открыть курорт, который будет также доступен для россиян", - отметил он. Одним из обязательных требований въезда в страну является полная вакцинация, при этом "Индонезия разрешает прибытие иностранцев, получивших обе дозы "Спутника V", пояснил собеседник агентства. Между тем, согласно разработанным правилам, туристам по-прежнему придется находиться на карантине, но его срок сокращается с семи до пяти дней. При этом покидать остров и путешествовать по стране будет запрещено.

Ранее администрация Бали выбрала несколько гостиниц и шесть судов для временной изоляции въезжающих.

Прибыть на остров из-за рубежа можно будет только воздушным путем. Так, разрешения на авиаперелеты получили три компании. Garuda Indonesia ("Гаруда Индонейша") со 2 февраля начинает доставку туристов из токийского аэропорта Нарита. Batik Air ("Батик эйр") с 16 февраля будет осуществлять полеты между Сингапуром и Бали, и в тот же день по этому маршруту начнет выполнять рейсы авиаперевозчик Singapore Airlines ("Сингапур эйрлайнз").

Власти Индонезии в середине октября прошлого года открыли курортный остров для туристов из ряда государств, однако уже в начале декабря вновь был введен запрет на прибытие иностранцев.