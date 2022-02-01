Пока вы спали: «мать всех санкций» для России и бунт Зеленского

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Фото: Reuters Reuters

Польша строит стену в Беловежской Пуще

Видео дня

Польша намерена завершить в июне строительство 5,5 метровой стены на границе с Белоруссией, которая станет преградой не только незаконным мигрантам, но и обитателям заповедника. Фоторепортаж строительства опубликовала газета «Известия».

На фото видно, что сооружение в лесу состоит из опор, с натянутой на них колючей проволокой. Польские власти обещают свести к минимуму ущерб для окружающей среды. Однако экологи говорят о том, что стена станет смертельной ловушкой для животных, в том числе и занесенных в Красную книгу.

Восточный военный округ получит «Искандеры»

Минобороны России планирует сформировать в Восточном военном округе новую бригаду, оснащенную оперативно-тактическими комплексами «Искандер-М». Об этом со ссылкой на источники в военном ведомстве сообщают «Известия».

Опрошенные изданием эксперты обратили внимание на усиление напряженности в регионе и высказали мнение, что новая бригада «Искандеров» на Дальнем Востоке будет выступать в качестве резерва. Она позволит нарастить силы в тех районах, где Россия соприкасается с вероятным противником — в первую очередь на Курилах и в Арктике.

Ryanair требует от Лукашенко признаться в угоне самолета

Авиакомпания Ryanair настаивает на том, что экстренная посадка в Белоруссии ее лайнера, летевшего из Афин в Вильнюс, является актом воздушного пиратства, который спонсировало государство, и требует «соответствующих гарантий того, что это не повторится». Об этом пишет «Независимая газета».

Доклад о принудительной посадке самолета Ryanair и аресте находившегося на его борту одного из основателей оппозиционного белорусского Telegram-канала Nexta Романа Протасевича обсудил совет ИКАО. При этом оппоненты президента Белоруссии настаивают, что инцидент «был преднамеренной, заранее спланированной операцией». А официальный Минск считает, что в докладе нет доказательств принудительной посадки, и ждет извинений и компенсации ущерба.

На Западе готовят «мать всех санкций» для России

Сенат США обсуждает санкционный пакет, который будет введен в действие в отношении России в случае наступления на Украину и уже получил неофициальное название «мать всех санкций». Об этом пишет «Независимая газета».

При этом глава МИД Великобритании Лиз Трасс анонсировала изменение санкционного механизма, позволяющего правительству страны накладывать арест на счета и собственность российских бизнесменов, аффилированных с Кремлем.

Зеленский пошел против Вашингтона

Нагнетание напряженности вокруг российско-украинской границы выгодно в первую очередь США и бьет по экономике Украины. Именно этим объясняется заявление президента Украины Владимира Зеленского, который на днях фактически обвинил Вашингтон в обострении ситуации, пишут «Известия».