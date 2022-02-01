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50 минут назад

На Украине предложили отказаться от Минских соглашений

Минские соглашения невыполнимы и приведут к уничтожению страны. Об этом заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью AP NEWS.

На Украине предложили отказаться от Минских соглашений
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Выполнение минских соглашений означает уничтожение страны" - сказал он.

По мнению главы СНБО, соглашения "были подписаны под дулом российского пистолета" при участии Германии и Франции, и уже тогда якобы было ясно, что "эти документы невозможно реализовать".

Кроме того, Данилов отметил, что Запад не должен принуждать Украину к исполнению соглашений, поскольку это может привести к нестабильности в стране. Он считает, что необходимо начать переговоры о заключении нового документа, по которому Россия была бы вынуждена "отвести свои войска и танки".

Секретарь СНБО также заявил, что в случае эскалации ситуации Украина готова поставить под ружье от 2 до 2,5 млн человек.

"Они встретят ответ со стороны нашего общества, наших граждан и военных", - подчеркнул он.

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