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23 минуты назад

Россия ответила США на предложения по гарантиям безопасности

США получили от России письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности. Об этом со ссылкой на представителя Госдепартамента США пишет газета Washington Post.

Россия ответила США на предложения по гарантиям безопасности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

17 декабря прошлого года МИД РФ опубликовал российские проекты соглашений с США и НАТО о гарантиях безопасности, предполагающие среди прочего отказ от расширения альянса на восток, в том числе отказ от принятия в его состав Украины, а также введение ограничений на размещение наступательных вооружений. Переговоры по гарантиям безопасности прошли в январе. 26 января США и НАТО передали российскому МИДу письменные ответы на предложения. При этом в Вашингтоне попросили Россию не обнародовать документы.

По словам представителя дипломатического ведомства США, был получен ответ от России.

«Мы можем подтвердить, что мы получили письменный ответ от России», - пояснил он.

При этом чиновник отметил, что США по-прежнему полностью привержены диалогу по вопросам безопасности и продолжают консультации с союзниками и партнерами, в том числе и с Украиной. Однако прокомментировать ответ России он отказался.

«Было бы непродуктивно вести переговоры публично, поэтому мы оставим это на усмотрение России, если они захотят обсудить свой ответ», - заметил представитель Госдепа.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США не ответили на самый главный вопрос по гарантиям безопасности - о нерасширении НАТО на восток. При этом министр иностранных дел подчеркнул, что решение о дальнейших шагах России будет принимать президент Владимир Путин.

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