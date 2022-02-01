Джонсон пропустил важный разговор с Путиным в разгар вечеринок

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в разгар украинского кризиса перенес разговор с президентом России Владимиром Путиным и упустил «жизненно важную дипломатическую возможность». В это же время Джонсон оказался в центре скандала из-за участия в вечеринках во время локдауна. Об этом в своем Twitter заявил «теневой» министр иностранных дел от британских лейбористов Дэвид Лэмми.

В последние месяцы западные дипломаты и СМИ регулярно сообщают о планах «вторжения» России на Украину. При этом Лондон и Вашингтон начали поставлять Украине оружие в ответ на «все более угрожающее поведение России».

В свою очередь Москва не раз отвергала обвинения о планах «военной агрессии» против Украины. А президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением к украинцам, в котором призвал их не паниковать из-за сообщений о возможной эскалации в Донбассе. Он заявил, что «риски существуют с 2014 года, они не стали больше, но больше стал ажиотаж вокруг них».

Лэмми констатировал, что премьер-министр Борис Джонсон, пытаясь перенести разговор с российским лидером, упустил важную возможность снизить напряженность вокруг Украины.

«В разгар опасного кризиса, который угрожает миру в Европе, премьер-министр упустил жизненно важную дипломатическую возможность, пытаясь устранить беспорядок, который создал у себя на родине», - заявил Лэмми.