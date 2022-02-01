ЕС поставил России ультиматум

Евросоюз надеется на дипломатическое разрешение ситуации вокруг Украины и от Москвы зависит, пойдут ли европейские страны в сторону санкций. Об этом заявил «Известиям» официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

В течение нескольких месяцев на Западе муссируются слухи о якобы готовящемся вторжении России на Украину. Россия не раз отвергала обвинения о планах «военной агрессии» против Украины. Так, глава МИД России Сергей Лавров назвал поведение Запада «военным угаром», целью которого является заставить Киев «сорваться на силовую операцию в Донбассе».

Однако власти США, ЕС и лидеры G7 уже пригрозили России «огромными последствиями» в случае наступления на Украину. Так, глава МИД Великобритании не исключила, что в случае эскалации вокруг Украины возможна конфискация имущества российских олигархов.

Тем не менее, в Еврокомиссии подчеркнули, что ЕС и США надеются на дипломатическое разрешение украинского кризиса.

«Мы не будем сейчас рассуждать о конкретных мерах и их деталях, поскольку мы все еще сосредоточены на поиске решения конфликта путем взаимодействия и диалога. Только от Москвы зависит, будут ли вынуждены ЕС и его союзники двигаться в сторону применения санкций», - подчеркнул официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

При этом, по его словам, все государства-члены ЕС считают, что «любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь серьезные политические последствия и высокие экономические издержки». Однако цели ввести новые ограничения у Евросоюза нет, заверил он.