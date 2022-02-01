В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-4° в 
USD 77.47EUR 86.50
Войти в почту
1 час назад

Названо место нового конфликта между Россией, США и Китаем

Посол в отставке Али Бильге Джанкореля, работавший в дипмиссиях в Афганистане и на Украине, в беседе с изданием Türkiye назвал место, где в скором времени начнется новый конфликт между Россией, США и Китаем.

Названо место нового конфликта между Россией, США и Китаем
Фото: ReutersReuters

Как отметил Джанкореля, в Азии уже происходит множество локальных кризисов, таких как смена власти в Афганистане, карабахская война, события в Казахстане или недавнее столкновение между Таджикистаном и Киргизией сфокусировали внимание на азиатском регионе. Он считает, что именно Азия станет новым полем противоборства мировых держав.

Экс-посол указал, что Азия имеет огромное значение для международной торговли и обладает большими природными богатствами, что привлекает США и Китай. К их соперничеству присоединится и Россия, заинтересованная в сохранении стабильности вокруг своих границ.

Ранее военный историк Борис Юлин в беседе с «Лентой.ру» допустил, что Китай может поддержать Россию в случае конфликта с НАТО. Он объяснил, что в случае, если альянс окажет слишком серьезное давление на Москву, Пекин останется со своим главным конкурентом в лице США один на один, потому Китаю выгоднее исполнить роль союзника России и укрепить поддержку.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители