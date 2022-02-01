Названо место нового конфликта между Россией, США и Китаем

Посол в отставке Али Бильге Джанкореля, работавший в дипмиссиях в Афганистане и на Украине, в беседе с изданием Türkiye назвал место, где в скором времени начнется новый конфликт между Россией, США и Китаем.

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Как отметил Джанкореля, в Азии уже происходит множество локальных кризисов, таких как смена власти в Афганистане, карабахская война, события в Казахстане или недавнее столкновение между Таджикистаном и Киргизией сфокусировали внимание на азиатском регионе. Он считает, что именно Азия станет новым полем противоборства мировых держав.

Экс-посол указал, что Азия имеет огромное значение для международной торговли и обладает большими природными богатствами, что привлекает США и Китай. К их соперничеству присоединится и Россия, заинтересованная в сохранении стабильности вокруг своих границ.