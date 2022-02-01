В Бразилии заявили о попытке США изолировать Путина

Американские власти оказывают давление на правительство президента Бразилии Жаира Болсонару, сообщает Folha de Sao Paulo со ссылкой на источники в Министерстве иностранных дел страны.

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Отмечается, что таким образом Вашингтон добивается отмены поездки главы государства в Россию на фоне напряжённости вокруг Украины. Бразильский лидер ранее подтвердил намерение посетить Москву, куда его в декабре 2021 года пригласил Владимир Путин.

По словам собеседника издания, американский госсекретарь Энтони Блинкен во время телефонного разговора с министром иностранных дел Карлосом Франса выразил обеспокоенность, что поездка Болсонару в Россию может быть истолкована как знак того, что Бразилия принимает сторону в конфликте.

Аналогичные переговоры администрация президента США провела с Аргентиной, чей лидер Альерто Фернандес должен посетить Россию на этой неделе. Как отмечает Folha de Sao Paulo, Вашингтон не требуют явно менять повестку, однако дает понять, что работает над тем, чтобы визит был отложен или не состоялся вовсе.

Отмечается, что намерения отменить поездку в Москву у руководства Бразилии нет. Как ожидается, Болсонару и Путин обсудят двусторонние отношения и партнёров по БРИКС, что не имеет ничего общего с геополитической ситуацией на востоке Европы.