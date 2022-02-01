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30 минут назад

На Украине призвали молиться после запуска всех блоков АЭС

Атомная энергетика Украины находится в плачевном состоянии, сообщил в эфире телеканала "Наш" экс-глава Луганской и Закарпатской областей, генерал Геннадий Москаль.

На Украине призвали молиться после запуска всех блоков АЭС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, одновременный запуск всех энергоблоков АЭС в стране чреват последствиями.

"Сегодня такая радость, что заработали все 15 энергоблоков. Дай бог, чтобы мы прошли отопительный сезон, чтобы мы не получили какой-нибудь Чернобыль", — заявил генерал.

Москаль считает, что украинский "Энергоатом" находится в плачевном состоянии.

"Не хвалитесь, уважаемые, дай бог, чтобы "Энергоатом" пережил, надо ходить в церковь и свечку ставить, чтобы пережили эту зиму и [энергоблоки] не вышли из строя с такими последствиями, которые были в Чернобыле", — предупредил бывший глава областей.

Он напомнил, что в настоящее время большую часть ядерного топлива Киев закупает в России.

В компании "Энергоатом" заявили, что впервые в истории страны запустили в работу одновременно все 15 энергоблоков АЭС. Так, с декабря 2021 года работали 14 из 15 реакторов.

Всего на Украине действуют четыре атомных электростанции с 15 энергоблоками. По количеству энергетических реакторов Украина занимает десятое место в мире и пятое в Европе.

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