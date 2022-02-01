В Бразилии заподозрили США в попытке изолировать Путина

США оказывают давление на правительство президента Бразилии Жаира Болсонару, добиваясь отмены его поездки в Россию на фоне напряжённости вокруг Украины. Об этом сообщило издание Folha de Sao Paulo со ссылкой на источники в МИД страны.Бразильский лидер ранее подтвердил намерение посетить Москву, куда его в декабре прошлого года пригласил российский коллега Владимир Путин.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен во время телефонного разговора в это воскресенье с министром иностранных дел Карлосом Франса вновь выразил обеспокоенность тем, что поездка Болсонару в Россию может быть истолкована как знак того, что Бразилия принимает сторону в конфликте, — рассказал собеседник издания.

Как стало известно Folha de Sao Paulo, аналогичные переговоры администрация Джо Байдена провела с Аргентиной, чей президент Альерто Фернандес должен посетить Россию уже на текущей неделе. По информации издания, в переговорах СА не требуют явно менять повестку, однако дают понять, что Вашингтон работает над тем, чтобы поездка не состоялась или была как минимум отложена.

По данным источника, намерения отменить поездку в Москву у бразильского руководства нет. Предполагается, что Болсонару и Путин обсудят повестку двусторонних отношений Бразилии и России, партнёров по БРИКС. Эта повестка не имеет ничего общего с геополитической ситуацией, сложившейся на востоке Европы, отмечает издание.