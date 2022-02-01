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2 часа назад

Джонсон прибыл в Киев

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во вторник прибыл с визитом в Киев для обсуждения вопросов безопасности и военно-технического сотрудничества. Трансляцию прилета Джонсона ведет в прямом эфире телеканал "Украина-24".

Джонсон прибыл в Киев
Фото: ReutersReuters

Британский премьер, как ожидается, проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой. По словам пресс-секретаря украинского лидера Сергея Никифорова, главные темы встречи - безопасность, пути деэскалации, а также военно-техническое сотрудничество.

В рамках визита ожидалось объявление о создании нового формата сотрудничества между Украиной, Британией и Польшей, но оно отложено на неопределенный срок в связи с тем, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс перед визитом в Киев заразилась коронавирусом. Как во вторник сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, из-за болезни Трасс, объявление о создании трехстороннего формата отложено на более поздний срок.

Создание такого формата подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский. "Мы создаем новый формат политического сотрудничества в Европе между Украиной, Британией и Польшей", - сказал он, выступая в Верховной раде.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

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