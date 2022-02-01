США расширят список основных союзников вне НАТО

"Я уведомлю Конгресс о том, что включу Катар в число основных союзников вне НАТО, что будет отражать важность наших отношений. Думаю, это решение давно назрело", - сказал американский лидер.

Основной союзник США вне НАТО - термин, который появился в 1989 году. У стран с таким статусом есть право размещать запасы резервной техники для вооруженных сил США, а местные частные компании могут подавать заявки на получение контрактов на техническое обслуживание американской военной техники. В 2017 году Верховная рада отправила в Конгресс США обращение о получении такого статуса для Украины, но до сих пор этого так и не произошло.