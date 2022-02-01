США подготовили санкции против российских элит и их семей

США подготовили санкции против элит в России и их семей в случае вторжения на Украину. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в понедельник, 31 января.
— Могу подтвердить, что мы разработали конкретные санкционные пакеты против российских элит и членов их семей на случай, если Россия вновь вторгнется на Украину... Лица, которые мы определили, входят во внутренний круг Кремля, или приближены к нему и играют роль в принятии правительственных решений, или как минимум причастны к дестабилизирующему поведению Кремля, — рассказала чиновник.
Работа над ограничительными мерами велась Вашингтоном вместе с партнерами и союзниками, приводит слова Псаки РИА Новости.
19 января группа депутатов Госдумы подготовила обращение к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР. Новые власти Украины, по мнению инициаторов, прославляют фашистов и их последователей. По данным ООН, которые приводят депутаты, в ходе конфликта в Донбассе погибли более десяти тысяч человек, а действия Киева можно сравнить с «геноцидом» своего народа.