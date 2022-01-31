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19 минут назад

Зеленский готов к встрече с Путиным

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что президент страны Владимир Зеленский готов к встрече с главой российского государства Владимиром Путиным, пишет ТАСС.

Зеленский готов к встрече с Путиным
Фото: ReutersReuters

«Мой президент подтвердил недавно, что готов встретиться с российским коллегой. Если у России есть какие-то вопросы к Украине, то лучше встретиться и провести переговоры, а не стягивать войска к границам с Украиной и запугивать украинский народ», - сказал Кислица.

Он также подчеркнул, что Украина не планирует начинать наступления ни на Донбассе, ни в Крыму, ни где-то еще, пишет ТАСС.

По словам Кислицы, Украина считает необходимым сохранить открытыми дипломатические каналы с Россией.

Он заверил, что основным приоритетом для Украины сегодня является устойчивое и безусловное прекращение огня в Донбассе.

«Активизация работы «нормандского формата», в том числе на уровне лидеров четырех стран, является важным предварительным условием для следующих шагов с целью [обеспечения] прочного мира в Донбассе», - заявил Кислица.

Дипломат добавил, что Украина готова возобновить переговоры «нормандской четверки» во всех форматах, то есть на всех уровнях.

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