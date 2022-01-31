Байден заявил о готовности США и союзников к диалогу с Россией

США и союзники готовы сотрудничать с Россией, если она стремится искренне решать вопросы безопасности. Об этом заявил американский президент Джо Байден. Его слова приводят «Известия».

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«Если Россия искренна по поводу готовности решать наши взаимные обеспокоенности в сфере безопасности через диалог, США, наши союзники и партнеры продолжат добросовестное взаимодействие», — сказал Байден.

При этом он отметил, что в случае «если РФ предпочтет отвернуться от дипломатии и атаковать Украину», то понесет «ответственность и столкнется с быстрыми и тяжелыми последствиями».