На Украине осудили поведение Небензи на заседании Совбеза ООН

Украинский МИД осудил выход постоянного представителя России при ООН Василия Небензи из зала во время заседания Совбеза ООН по Украине. Об этом заявил спикер украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко, передает «Интерфакс-Украина».

В министерстве поведение Небензи расценили как пренебрежение к институту международных отношений.

«Рассматриваем выход постоянного представителя России из зала до завершения заседания не только неуважением к обсуждаемому вопросу, но и попыткой подорвать авторитет Совета безопасности как ключевого органа, призванного реагировать на угрозы международному миру и безопасности», — сказал Николаенко.

Он также отметил, что подавляющее большинство членов Совета безопасности ООН выразили свою поддержку Украине и призвали Россию прекратить наращивать напряжение. Также, по словам спикера МИД, Киев в очередной раз опроверг «российскую дезинформацию» о подготовке наступления в Донбассе.

Ранее сообщалось, что Небензя покинул заседание Совета безопасности ООН перед выступлением представителя Украины Сергея Кислицы. По словам российского дипломата, это было связано с тем, что у него была запланирована встреча с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.