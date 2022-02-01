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40 минут назад

Украина в феврале планирует созвать дебаты в Генассамблее ООН по вопросам Крыма и Донбасса

Украина запланировала созвать дебаты в Генассамблее ООН, чтобы обсудить ситуацию "на временно оккупированных территориях", которыми считает Донбасс и Крым. Об этом во вторник на брифинге сообщил пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко.

Украина обсудит Крым и Донбасс в Генассамблее ООН
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В феврале планируем созвать дебаты в Генассамблее ООН, чтобы обсудить при участии широкого круга государств ситуацию на временно оккупированных территориях", - сказал он.

В этом контексте Николенко напомнил о ранее принятых Генассамблеей резолюциях по Крыму.

"Генассамблея приняла две важные резолюции - о защите прав человека во временно оккупированном Крыму и о проблеме милитаризации Крымского полуострова и частей Черного и Азовского морей", - отметил представитель внешнеполитического ведомства Украины.

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