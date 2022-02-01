Украина обсудит Крым и Донбасс в Генассамблее ООН

Украина запланировала созвать дебаты в Генассамблее ООН, чтобы обсудить ситуацию "на временно оккупированных территориях", которыми считает Донбасс и Крым. Об этом во вторник на брифинге сообщил пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко.