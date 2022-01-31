Пока вы не уснули: Саботаж в украинской армии и новый налог для дачников

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В Канаде обвинили Путина в организации протестов в стране

Крупный канадский телеканал усмотрел причастность России и Владимира Путина к организации антиковидных протестов дальнобойщиков в Канаде.

Из-за них премьер-министр Джастин Трюдо покинул столицу, а также был спрятан в секретный бункер.

В украинской армии начался саботаж

Офицеры украинской армии не верят в то, что потенциальное наступление на Донбасс будет успешным, и поэтому саботируют учения. Об этом заявил официальный представитель управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

По данным их агентурной разведки, до 70% офицерского состава не верят в успех возможного нападения.

Из Невы достали тело сына российского миллиардера

Спасатели в Ленинградской области нашли тело восьмилетнего мальчика, утонувшего в Неве 24 января. Погибший ребёнок был сыном российского миллиардера и коуча Станислава Логунова.

Свидетелем его гибели стала 26-летняя тётя и брат-близнец.

Кремль обратился с призывом к США по ситуации на Украине

Россия призывает США отказаться от нагнетания напряженности вокруг Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Он отметил, то такая политика приводит к «истерии» на Украине, что контрпродуктивно сказывается на отношениях всех стран, задействованных в происходящем в регионе.

Дачников предупредили о дополнительных налогах

Кандидат юридических наук Ирина Сивакова предупредила, что дачникам, построившим большие бани с «прочным фундаментом», придется уплачивать дополнительный налог.

В законодательстве не предусмотрены отдельный налог на бани. Однако среди объектов налогообложения указаны в том числе хозяйственные строения и сооружения, расположенные на личных участках граждан.

Дочь Мережко призвала отложить его похороны

Дочь народного артиста России Виктора Мережко, ушедшего из жизни 30 января, Мария предложила перенести дату похорон отца, отложив запланированную предварительно на 1 февраля траурную церемонию на один день. Об этом сообщил друг семьи, режиссер документального кино Вячеслав Моцардо.

Глава Минобороны Украины назвал условие для встречи с Шойгу

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что готов встретиться с российским коллегой Сергеем Шойгу при посредничестве западных партнёров.

Он не видит смысла «с глазу на глаз» разговаривать с представителями РФ.

В Москве убили Мисс Кузбасс-2010

В Москве убили Ксению Сапожкову, победительницу конкурса «Мисс Кузбасс-2010».

В убийстве обвиняется ее муж, 36-летний Александр Попов, который сперва признался, что расчленил тело и утопил его в реке, а после начал отрицать вину.

Автомобили подорожают еще на 20%

Проблемы с поставками микросхем, ослабление рубля и угроза новых коронавирусных ограничений будут и дальше способствовать росту цен как на новые автомобили, так и на машины с пробегом.

США обвинили в подкупе спортсменов ради срыва Олимпиады

США планирует организовать кампанию по срыву Олимпийских игр в Пекине, мотивируя спортсменов «пассивно выступать на соревнованиях или даже отказаться от участия в них».