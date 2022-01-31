Пока вы не уснули: Саботаж в украинской армии и новый налог для дачников

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Крупный канадский телеканал усмотрел причастность России и Владимира Путина к организации антиковидных протестов дальнобойщиков в Канаде.
Из-за них премьер-министр Джастин Трюдо покинул столицу, а также был спрятан в секретный бункер.
Офицеры украинской армии не верят в то, что потенциальное наступление на Донбасс будет успешным, и поэтому саботируют учения. Об этом заявил официальный представитель управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
По данным их агентурной разведки, до 70% офицерского состава не верят в успех возможного нападения.
Спасатели в Ленинградской области нашли тело восьмилетнего мальчика, утонувшего в Неве 24 января. Погибший ребёнок был сыном российского миллиардера и коуча Станислава Логунова.
Свидетелем его гибели стала 26-летняя тётя и брат-близнец.
Россия призывает США отказаться от нагнетания напряженности вокруг Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
Он отметил, то такая политика приводит к «истерии» на Украине, что контрпродуктивно сказывается на отношениях всех стран, задействованных в происходящем в регионе.
Кандидат юридических наук Ирина Сивакова предупредила, что дачникам, построившим большие бани с «прочным фундаментом», придется уплачивать дополнительный налог.
В законодательстве не предусмотрены отдельный налог на бани. Однако среди объектов налогообложения указаны в том числе хозяйственные строения и сооружения, расположенные на личных участках граждан.
Дочь народного артиста России Виктора Мережко, ушедшего из жизни 30 января, Мария предложила перенести дату похорон отца, отложив запланированную предварительно на 1 февраля траурную церемонию на один день. Об этом сообщил друг семьи, режиссер документального кино Вячеслав Моцардо.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что готов встретиться с российским коллегой Сергеем Шойгу при посредничестве западных партнёров.
Он не видит смысла «с глазу на глаз» разговаривать с представителями РФ.
В Москве убили Ксению Сапожкову, победительницу конкурса «Мисс Кузбасс-2010».
В убийстве обвиняется ее муж, 36-летний Александр Попов, который сперва признался, что расчленил тело и утопил его в реке, а после начал отрицать вину.
Проблемы с поставками микросхем, ослабление рубля и угроза новых коронавирусных ограничений будут и дальше способствовать росту цен как на новые автомобили, так и на машины с пробегом.
США планирует организовать кампанию по срыву Олимпийских игр в Пекине, мотивируя спортсменов «пассивно выступать на соревнованиях или даже отказаться от участия в них».
Такую информацию опубликовали китайские СМИ.