Постпред США при ООН: Россия угрожала военными действиями

Вашингтон утверждает, что Москва выражала готовность предпринять военные действия против Киева, если ее требования не будут выполнены. Такую версию представила в понедельник постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, выступая на заседании Совета Безопасности, посвященном ситуации вокруг Украины.
"Недавно Россия пригрозила военными действиями, если ее требования не будут выполнены. Если Россия предпримет дальнейшее вторжение на Украину, никто из нас не сможет сказать, что мы этого не ожидали. Последствия будут ужасными", - отметила она.
По ее словам, Вашингтон не хочет начала вооруженной конфронтации из-за Украины, но готов дать решительный ответ в случае обострения ситуации.
"Мы стремимся к миру. Мы стремится к диалогу. Мы не хотим конфронтации, но мы будем действовать решительно, быстро и в единстве, если Россия предпримет дальнейшее вторжение на Украину", - сказала дипломат.
Она также выступила с утверждением, что Россия направила в Белоруссию порядка 5 тыс. военнослужащих, системы ПВО, войска специального назначения и баллистические ракеты малой дальности.
"Россия перебросила порядка 5 тысяч военных в Белоруссию, а также баллистические ракеты малой дальности, войска специального назначения и батареи ПВО", - сказала она.