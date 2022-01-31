Политолог сказал, как России нужно ответить на британские санкции

«Я знаю немало крупных финансовых промышленных английских корпораций, заводов в РФ, которые страна может временно «присвоить себе», если подобные действия будут совершаться против отечественных предприятий и предпринимателей в Соединенном Королевстве. Не знаю, кто в этом случае сильнее пострадает. Должны быть жесткие ответные меры. Надеюсь, мы не будем играть в игру: «Мы не можем трогать их бизнес, действовать так, как они», — подчеркнул Корнилов.