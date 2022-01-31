Политолог сказал, как России нужно ответить на британские санкции

В ответ на британские санкции против российских олигархов необходимо принять жесткие меры. Об этом заявил политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в беседе с «ПолитЭкспертом».
По его мнению, Россия должна ответить симметрично — ввести ограничения против британских компаний на территории страны.
«Я знаю немало крупных финансовых промышленных английских корпораций, заводов в РФ, которые страна может временно «присвоить себе», если подобные действия будут совершаться против отечественных предприятий и предпринимателей в Соединенном Королевстве. Не знаю, кто в этом случае сильнее пострадает. Должны быть жесткие ответные меры. Надеюсь, мы не будем играть в игру: «Мы не можем трогать их бизнес, действовать так, как они», — подчеркнул Корнилов.
Напомним, ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что власти Соединенного Королевства расширят санкции против России в связи с ситуацией вокруг Украины. Она также отметила, что «у олигархов президента РФ Владимира Путина и российских компаний, которые служат опорой для государства, не получится спрятаться».
В связи с этим заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин призвал российских бизнесменов вывести свои активы из стран, проводящих «враждебную политику» по отношению в России. Он напомнил, что инвестиции будут полезны российской экономике.