В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 77.47EUR 86.50
Войти в почту
19 минут назад

Политолог сказал, как России нужно ответить на британские санкции

В ответ на британские санкции против российских олигархов необходимо принять жесткие меры. Об этом заявил политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в беседе с «ПолитЭкспертом».

Политолог сказал, как России нужно ответить на британские санкции
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По его мнению, Россия должна ответить симметрично — ввести ограничения против британских компаний на территории страны.

«Я знаю немало крупных финансовых промышленных английских корпораций, заводов в РФ, которые страна может временно «присвоить себе», если подобные действия будут совершаться против отечественных предприятий и предпринимателей в Соединенном Королевстве. Не знаю, кто в этом случае сильнее пострадает. Должны быть жесткие ответные меры. Надеюсь, мы не будем играть в игру: «Мы не можем трогать их бизнес, действовать так, как они», — подчеркнул Корнилов.

Напомним, ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что власти Соединенного Королевства расширят санкции против России в связи с ситуацией вокруг Украины. Она также отметила, что «у олигархов президента РФ Владимира Путина и российских компаний, которые служат опорой для государства, не получится спрятаться».

В связи с этим заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин призвал российских бизнесменов вывести свои активы из стран, проводящих «враждебную политику» по отношению в России. Он напомнил, что инвестиции будут полезны российской экономике.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители