Австралия предостерегла своих граждан от поездок на Украину

Гражданам Австралии рекомендуется не посещать Украину , а находящимся там австралийцам рекомендуется страну, написал на своей странице в Twitter посол Австралии на Украине Брюс Эдвардс.

«Мы советуем австралийцам не ездить на Украину из-за риска вооруженного конфликта. Члены семей сотрудников нашего посольства уже уехали. Мы призываем австралийцев, находящихся на Украине, выезжать сейчас на коммерческом или другом частном транспорте. Рейсы могут быть приостановлены в ближайшее время», - написал Эдвардс.

На сайте консульской информации правительства Австралии в свою очередь сообщается, что министерство иностранных дел и торговли страны открыло регистрационный портал для граждан Австралии на Украине, где они могут зарегистрировать свое местонахождение из соображений безопасности.