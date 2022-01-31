Австралия предостерегла своих граждан от поездок на Украину

Гражданам Австралии рекомендуется не посещать Украину, а находящимся там австралийцам рекомендуется страну, написал на своей странице в Twitter посол Австралии на Украине Брюс Эдвардс.
«Мы советуем австралийцам не ездить на Украину из-за риска вооруженного конфликта. Члены семей сотрудников нашего посольства уже уехали. Мы призываем австралийцев, находящихся на Украине, выезжать сейчас на коммерческом или другом частном транспорте. Рейсы могут быть приостановлены в ближайшее время», - написал Эдвардс.
На сайте консульской информации правительства Австралии в свою очередь сообщается, что министерство иностранных дел и торговли страны открыло регистрационный портал для граждан Австралии на Украине, где они могут зарегистрировать свое местонахождение из соображений безопасности.
Там предупредили, что «условия безопасности могут измениться в кратчайшие сроки».
«Консульские услуги и наша способность оказывать консульскую помощь австралийцам могут быть ограничены в связи с местными обстоятельствами», -- отмечается в сообщении.