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49 минут назад

Украина заявила о задержании «российского агента» в Харькове

Украинские силовики сообщили о задержании агента, который якобы занимался шпионажем в пользу российских спецслужб. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Украина задержала «российского агента» в Харькове
Фото: СБУСБУ

По версии СБУ, жителя Харькова для сбора тайной информации завербовал представитель Министерства государственной безопасности (МГБ) самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Курировал операцию сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ, считают в ведомстве.

«Агент должен был собрать данные о местах базирования и перемещения подразделений правоохранительных органов, а также другие данные в сфере обороны», — заявили в СБУ.

Полученные данные он должен был передавать своим кураторам по электронным каналам связи. В СБУ отметили, что им удалось избежать утечки информации из закрытых программ в оборонной сфере, которую агент якобы собирался получить в одном из институтов Харькова.

Правоохранители задержали мужчину, ему уже сообщили о подозрении в государственной измене и создании террористической группы.

Ранее в СБУ сообщили о задержании «российского агента» в Киеве. По версии украинских спецслужб, он действовал под покровительством МГБ ДНР и собирал информацию о военнослужащих силовых структур.

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