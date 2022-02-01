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36 минут назад

В США опровергли планы по ослаблению России

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд опровергла якобы существующие планы Вашингтона по ослаблению России. Она отвергла подобные обвинения со стороны Москвы, ее слова приводит РИА Новости.

В США опровергли планы по ослаблению России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так она ответила на выступление российского постпреда при ООН Василия Небензи.

«Скажу ясно, у нас нет планов по ослаблению России, как о том заявил сегодня мой российский коллега, напротив, мы приветствуем Россию в качестве ответственного члена международного сообщества, но ее действия на границе Украины безответственны», — уточнила постпред США.

Она добавила, что действия России на границе с Украиной являются «провокационными». Также Томас-Гринфилд выразила надежду на то, что Россия сделает верный выбор на заседании Совета Безопасности.

Ранее Небензя заявил, что западные страны так и не предоставили доказательств того, что Россия якобы готовит вторжение на Украину.

«Военная акция России против Украины, до которой, как они [западные страны] всех убеждают, остались считанные недели, если не дни. При этом никаких доказательств, подтверждающих столь серьезные обвинения, не приводится», — подчеркнул дипломат.

В последние месяцы заявления об угрозе российского нападения на Украину звучат в Киеве и на Западе. Российской стороне угрожают серией жестких санкций в ответ на вторжение. Москва отрицает наличие каких-либо агрессивных планов.
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