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25 минут назад

Скончался звезда "Жителей Ист-Энда" Леонард Фентон

Актер Леонард Фентон скончался 29 января на 96-м году жизни, сообщает Sky News со ссылкой на семью покойного.

Умер актер Леонард Фентон
Фото: Goffredo di Crollalanza/Getty ImagesGoffredo di Crollalanza/Getty Images

Фентон снимался в мыльной опере - долгожительнице "Жители Ист-Энда" с 1985 года, последняя серия с его участием вышла в 2019 году. В 267 эпизодах шоу Фентон сыграл доктора Легга - близкого друга Дот Коттон (актриса Джун Браун), страдавшей от ипохондрии и жаловавшейся ему на бесконечные болезни.

За 60 лет актерской карьеры Фентон сыграл много ролей на сцене Национального театра и Королевской Шекспировской академии. По словам родных, всю жизнь Фентона поддерживали любовь к рисованию и пению, которые появились до любви к актерской игре. Также Леонард Фентон появлялся в сериале "Доктор Кто", фильмах "Юный Робин Гуд", "Дневники зомби" и др.

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