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20 минут назад

Протасевич объяснил свои слезы во время интервью

Основатель белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич объяснил свои слезы во время интервью государственному телевидению, которое дал после задержания. Об этом пишет Znak.com.

Протасевич объяснил свои слезы во время интервью
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«После моего задержания на тот момент прошло недели две, и конечно, в результате таких сильных эмоциональных потрясений тебя колбасит, и очень сильно. И в какой-то момент эмоции взяли вверх. До этого я старался держаться, но когда зашел разговор о том, как я планирую жить, меня накрыло», — сказал Протасевич.

Он также заявил, что повреждения у него на руках, замеченными зрителями интервью, были следами от наручников.

«Мне их очень жестко (после моего задержания) затянули. На моем здоровье это никак не сказалось», — утверждает блогер.

На замечание журналиста, что отец Протасевича был уверен в том, что его заставили дать то интервью, основатель NEXTA ответил: «Мои родители не могли знать, как все происходило изнутри. Я сам соглашался и всегда мог сказать "нет", отказаться от сотрудничества».

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