Основатель белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич объяснил свои слезы во время интервью государственному телевидению, которое дал после задержания. Об этом пишет Znak.com.
«После моего задержания на тот момент прошло недели две, и конечно, в результате таких сильных эмоциональных потрясений тебя колбасит, и очень сильно. И в какой-то момент эмоции взяли вверх. До этого я старался держаться, но когда зашел разговор о том, как я планирую жить, меня накрыло», — сказал Протасевич.
Он также заявил, что повреждения у него на руках, замеченными зрителями интервью, были следами от наручников.
«Мне их очень жестко (после моего задержания) затянули. На моем здоровье это никак не сказалось», — утверждает блогер.
На замечание журналиста, что отец Протасевича был уверен в том, что его заставили дать то интервью, основатель NEXTA ответил: «Мои родители не могли знать, как все происходило изнутри. Я сам соглашался и всегда мог сказать "нет", отказаться от сотрудничества».