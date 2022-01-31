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25 минут назад

Белорусские силовики опубликовали видео с признанием россиянки Цвикевич

Гражданка России Вера Цвикевич, задержанная в Белоруссии по обвинению в участии в протестах в 2020 году, созналась в содеянном. Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале «ГУБОП».

«В августе 2020 года я участвовала в несанкционированных митингах на территории Минска. (...) Участвовала в сцепках на проезжей части. В своих действиях я полностью раскаиваюсь. Всем людям советую не принимать больше участия в таких мероприятиях», — заявила Цвикевич.

На видео она неоднократно оговаривается или не может произнести слово сразу, на кадрах видны склейки.

Белорусские силовики задержали россиянку 27 января. Они предъявили ей обвинения по статье 342 Уголовного кодекса республики «Организация и подготовка действий, которые грубо нарушают общественный порядок, либо активное участие в них». У Цвикевич есть вид на жительство в Белоруссии.

МИД России отреагировал на инцидент. Глава министерства Сергей Лавров заявил, что он в курсе ситуации с Цвикевич. В тот же день с ней встретился российский консул в Минске Алексей Маскалев.

В Белоруссии в 2020 году прошли массовые протесты после президентских выборов, на которых победителем признали действующего лидера Александра Лукашенко. По разным оценках, в столице республики на акции выходили десятки или сотни тысяч человек. Ранее в Белоруссии на 11 лет колонии осудили россиянина Егора Дудникова, который озвучивал ролики для оппозиции. Дудникова также навещал российский консул.

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