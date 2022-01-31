Латвийскому руководству стало стыдно за связи с СС

Удивительный конфликт разразился в Латвии по поводу публикации одного из российских исторических фондов. По данным историков, представитель высшего латвийского руководства имеет родственников, служивших в знаменитых легионах «ваффен СС». Казалось бы, руководству Латвии есть чем гордиться, ведь легионеры «ваффен СС» в этой стране – национальные герои. Однако в Латвии этим исследованием возмущены. Почему?

Фото: cepa.ecms.pl cepa.ecms.pl

Глава фонда «Историческая память» Александр Дюков давно занимается изучением биографии латвийского госчиновника высокого ранга Яниса Кажоциньша. Тот родился в 1952 году в английском городе Питерборо. Его отец Индулис Кажоциньш (1917–2000) – личность с весьма примечательной биографией. По данным Дюкова, Кажоциньш-старший во времена нацистской оккупации Латвии возглавлял группу шуцманов из вспомогательной полиции, орудовавшей в окрестностях Риги, а также являлся одним из вожаков националистической «Латышской молодежной организации», активно сотрудничавшей с немцами.

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В 1944-м Индулис Кажоциньш вступил в сформированный немцами латышский легион «ваффен СС». После поражения нацистов сумел бежать в Западную оккупационную зону Германии, а затем перебрался в Великобританию, где в 1951 году у него родился сын Янис.

Кажоциньш-младший выстроил себе в Великобритании успешную военную карьеру – в 1972 году получил степень бакалавра по философии в университете Ноттингем, а в 1973 году окончил Военную академию Сандхерст. Постепенно дослужился до звания бригадного генерала, а в 1994 году приехал в Прибалтику – как первый военный атташе Великобритании в Латвии, Литве и Эстонии. А через несколько лет он перебрался на историческую родину уже окончательно.

Тут необходимо понимать контекст. Когда в 1991 году Латвия вышла из СССР, на республику, точно сор из распоротого мешка, посыпались представители «тримды» (эмиграции) – большей частью дети тех, кто в 1944-1945 годах бежал из Латвии с отступающими немецкими войсками. «Туземцы» принимали этих «тримдниеков» с распростертыми объятиями. Казалось, что сейчас посланцы «цивилизованного Запада» наладят в стране райскую жизнь.

«Эмигранты расчистили себе дорогу к исполнительной власти, добившись права занимать самые высокие должности, вплоть до поста министра, лицам с двойным и тройным гражданством. Совершеннейший нонсенс в современном мире», – писала в 2006 году латвийская журналистка Наталья Севидова.

Сейчас можно констатировать, что «тримда» окончательно оттеснила бывших «советских латышей» от рычагов управления.

Правительство Латвии в настоящее время возглавляет американский латыш Кришьянис Кариньш, сохраняющий второе гражданство США. Президентский пост получил в 2019 году бывший житель ФРГ Эгил Левитс – его недоброжелатели подозревают, что он где-то до сих пор прячет действующий немецкий паспорт.

А пост секретаря Государственного совета нацбезопасности занимает уроженец Великобритании Янис Кажоциньш. На родине своего отца он, как и многие другие «тримдниеки», сделал головокружительную карьеру. Достаточно сказать, что с 2003 по 2013 год бывший британский генерал занимал одну из важнейших в стране должностей – работал руководителем главной латвийской спецслужбы: Бюро по защите конституции (контрразведка).

«Ложь! Клевета!»

И вот российский историк Дюков сообщил:

«У действующего секретаря Совета национальной безопасности Латвии Яниса Кажоциньша много родственников-эсэсовцев. Один из этих родственников – легионер СС Янис Кажоциньш (тезка своего племянника). Мы передали его установочные данные Генеральной прокуратуре Республики Беларусь, и скоро будет подготовлен официальный запрос о допросе этого эсэсовца».

В Минске заинтересовались австралийским Кажоциньшем в силу принятого недавно закона о геноциде белорусского народа. В рамках этого закона началось расследование преступлений немецких нацистов и их пособников в годы оккупации – причем известно, что латышские коллаборационисты в начале 1943-го привлекались к участию в карательной операции «Зимнее волшебство», когда подверглись зачистке деревни «партизанского» Освейского края.

Проживающий в Австралии почти столетний экс-легионер Кажоциньш приходится, как утверждают сотрудники фонда «Историческая память», двоюродным дядей нынешнему секретарю Совета национальной безопасности Латвии. К такому выводу они пришли путем тщательного изучения открытой информации – в том числе выставленных в соцсетях фотографий и интервью самого экс-легионера Кажоциньша. Как утверждает Дюков, секретарь Совбеза лично знаком с этим своим родичем.

А другим родственником Яниса Кажоциньша (хоть и отдаленным) является, как утверждает Александр Дюков, печально известный палач мирного населения Янис Цирулис, лично резавший ножом и расстреливавший советских граждан в 1942 году в деревне Жестяная Горка (Новгородская область). Цирулис мирно скончался в 1979 году в эмиграции в ФРГ, а впоследствии был с почетом перезахоронен на родине.

В связи с этим в «Исторической памяти» подчеркивают, что нынешний президент Латвии Эгил Левитс в 1973 году окончил латышскую гимназию в Мюнстере (Германия). «Эмигрантское учебное заведение активно курировала националистическая организация Daugavas Vanagi («Ястребы Даугавы» – прим. ВЗГЛЯД), председателем немецкого отделения которой был тот самый Янис Цирулис – палач Жестяной Горки и муж родственницы Яниса Кажоциньша Эльзы», – рассказал Александр Дюков. Все эти факты изложены в документальном видеоролике, снятом фондом «Историческая память».

Латышская печать встретила расследования Дюкова взрывом негодования. В частности, в издании Neatkariga Rita Avize («Независимая утренняя газета») была опубликована статья публициста Иманта Виксне под громким названием «Кремль разыграл гнусную провокацию против Рижского замка» (Рижский замок – резиденция президента Латвии). Виксне пишет, что фонд «Историческая память» работает на правительство РФ и помогает «поддерживать в российском обществе мнение о том, что Латвия является врагом и повторное вторжение в нее было бы оправдано».

Виксне уличает Россию в том, что там оплачивают «фальсификацию истории» и «прославление советского оккупационного режима и Красной армии». Что касается расследования родственных связей Яниса Кажоциньша, то его Виксне называет «пропагандистским продуктом, «включающим в себя исторические свидетельства, различные архивные материалы, редкие кадры, цитаты из интервью».

Имант Виксне объявил итоги расследования российских историков полнейшим вымыслом. По его словам, секретарь Совета безопасности Латвии Янис Кажоциньш никогда не был в Австралии, а его полный тезка-легионер на самом деле его родственником не является.

«Ложь на лжи! Александр Дюков – не историк, а платный агент Кремля, профессиональный лжец и манипулятор», – восклицает Виксне.

Я – не я, лошадь не моя...

Латышский публицист считает, что проник в корыстные мотивы российского историка. Дело в том, что Дюкову в 2012 году запретили въезд в Латвию, куда он собирался приехать с выставкой «Угнанное детство», освещавшей судьбы русских детей, угнанных во время войны в рабство на территорию Прибалтики. Поскольку тогда именно Кажоциньш, возглавлявший Бюро по защите конституции, настоял на включении Дюкова в черный список, латышский публицист считает нынешние действия российского историка проявлением «мелкой личной мести».

Neatkariga Rita Avize обратилась в канцелярию президента Латвии с просьбой прокомментировать итоги предпринятого Дюковым расследования. Ответ не замедлил.

«Бывший легионер Янис Кажоциньш, проживающий в Австралии, не является родственником советника Яниса Кажоциньша. У деда советника Яниса Кажоциньша Карлиса Кажоциньша был брат Янис Кажоциньш, умерший в Латвии еще до начала Второй мировой войны. Советник Янис Кажоциньш никогда не посещал Австралию», – подчеркнули в канцелярии главы государства.

На основании этого ответа Виксне пришел к выводу, что под крышей «Исторической памяти» действует фабрика фейков, которые потом поставляются в российские СМИ – с целью максимально опорочить Латвию.

В «Исторической памяти» нашлись ответные аргументы. «Отметим, что канцелярия президента Левитса никоим образом не прокомментировала важную часть нашего расследования, касающуюся отца Яниса Кажоциньша Индулиса – хотя некоторые латышские эмигрантские историки недвусмысленно расценивали его деятельность во время войны как соучастие в военном преступлении. Обошла канцелярия президента вниманием и родство генерала с Эльзой Цирулис (Кажоциньш). Скорее всего, по причине того, что сам Левитс получил образование как раз в курировавшейся военным преступником Янисом Цирулисом латышской гимназии в Мюнстере.

Но вот заявление канцелярии президента о том, что бригадный генерал Янис Кажоциньш не является родственником проживающего в Аделаиде легионера Яниса Кажоциньша нас просто поразило», – заявили российские историки. В доказательство они сослались на данные, которые опубликовал в 2017 году в своем аккаунте в сети Facebook нынешний председатель самоуправления латвийского Огрского края от Национального блока (входит в правящую коалицию) Эгилс Хелманис.

В «Исторической памяти» отмечают:

«Учитывая интерес бригадного генерала к своему деду и родственникам, как мы видим это на фото празднования очередного юбилея Карлиса Кажоциньша, у нас вызывает сомнение, что советник Левитса не знал о существовании своего двоюродного дяди. И уж во всяком случае, опровергать родство с столетним легионером глупо и даже подло. Мы ждем от Яниса Кажоциньша документального подтверждения, что на опубликованной Хелманисом фотографии из личного архива легионера Кажоциньша запечатлен не бригадный генерал Янис Кажоциньш в юности».

Что в этой истории больше всего удивляет? В Латвии официально принята концепция о том, что легионеры «ваффен СС» были «национальными героями», борцами с «советской оккупацией».

Об этом говорилось уже бесчисленное количество раз. Достаточно привести высказывания одного только министра обороны Латвии Артиса Пабрикса.

«Будем чтить память павших легионеров, не позволим никому опорочить их память. Легионеры – гордость латышского народа и государства», – заявил Пабрикс в 2019 году на братском кладбище латышских легионеров на поминальном мероприятии, устроенном в их честь.То есть на поклонении легионерам в Латвии строят государственную идеологию. Соответственно, иметь папу или дедушку-легионера СС, казалось бы, очень почетно – ведь он боролся с «проклятыми оккупантами»!