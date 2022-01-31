Киев уличили в подготовке постановочных телесюжетов против России

Украинские спецслужбы при поддержке западных разведок готовят информационную кампанию, чтобы обвинить народные республики Донбасса и Россию в агрессии против Украины. Об этом заявил начальник управления Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Ян Лещенко, сообщает ТАСС.

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"Нашей разведке удалось получить достоверные сведения о разработке украинскими специальными службами при поддержке западных спецслужб специальной информационной кампании с кодовым названием Crushing Sword ("Сокрушающий меч"). Целью данной кампании является введение в заблуждение мировой общественности и обвинение народных республик Донбасса и Российской Федерации в агрессии против Украины", - передает слова Лещенко Telegram-канал Народной милиции ЛНР.

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Кроме того, в Луганске располагают информацией о том, что Киев в рамках кампании работает над соответствующими постановочными телесюжетами.

"На первом этапе информационной кампании с началом агрессии со стороны ВСУ (Вооруженных сил Украины - Прим. ред.) запланирован выпуск в телевизионный эфир заранее подготовленных постановочных видеосюжетов о якобы начале военных действий против Украины со стороны народных республик и Российской Федерации", - добавил Лещенко.

Отмечается, что украинские власти также планируют организовать съемку постановочных сюжетов о жителях Донбасса, которые якобы просят "освободить их от российского гнета".

"Планируется [Киевом] выпуск в телеэфир постановочных видеосюжетов, в которых специально подготовленные граждане от лица мирных жителей будут рассказывать об "ужасах войны" и просить "освободить их от российского гнета", - рассказал начальник управления Народной милиции.

По словам представителя ЛНР, киевские пропагандисты хотят убедить мировую общественность в правомерности действий ВСУ, которые якобы освобождают Донбасс от террористов.

"Украинские пропагандисты предполагают демонстрировать успехи украинской армии в якобы успешном отражении мнимой агрессии народных республик, а также проведении наступления на Донбасс. По замыслу, международная общественность и население Украины должны будут убедиться в правомерности действий ВСУ, якобы освобождающих Донбасс от террористов. Гибель мирных жителей народных республик будет представляться как уничтожение террористов", - подчеркнул Лещенко.