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1 час назад

ВОЗ заявила о готовности оперативно рассмотреть вопросы признания любых российских вакцин

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) при получении соответствующих заявок готова оперативно рассмотреть вопросы признания любых российских вакцин. Об этом заявил в интервью ТАСС директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

В ВОЗ рассказали о работе по одобрению «Спутника V»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Нам определенно нужен как можно более широкий список вакцин, и мы приветствуем это. Я наслышан о "Спутнике Лайт", используемом также в качестве бустерной вакцины, и других препаратах. Мы еще не получали заявок по этим вакцинам, но если получим, то сразу же их рассмотрим", - подчеркнул он.

Клюге также высоко оценил возможности РФ в вопросах производства вакцин, назвав их феноменальными. "Нам нужно как можно больше вакцин. И я очень хорошо знаю, проработав восемь лет в России, о ее феноменальных интеллектуальных и производственных возможностях, поэтому в этом отношении я очень уверен", - сказал директор Европейского регионального бюро ВОЗ.

"Спутник V" одобрен к применению в 71 стране с общей численностью населения более 4 млрд человек, а "Спутник Лайт" - более чем в 30 странах. "Спутник V" и "Спутник Лайт" разработаны на основе безопасной и проверенной на протяжении более 30 лет технологии аденовирусных векторов человека и не связаны с такими серьезными нежелательными явлениями, как миокардит или перикардит. Высокая безопасность и эффективность "Спутника V" и "Спутника Лайт" подтверждена более чем 30 исследованиями и данными о вакцинации из более 10 стран.

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