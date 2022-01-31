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36 минут назад

Украинский посол заявил о "растворяющейся в нарративах Кремля" Белоруссии

Белоруссия растворяется в нарративах и замыслах Кремля, направленных против Украины, заявил украинский посол в Минске Игорь Кизим на своей странице в Facebook.

На Украине заявили о "растворяющейся в замыслах Кремля" Белоруссии
Фото: ReutersReuters

"Грустно наблюдать, как Беларусь все больше "растворяется" в нарративах и "замыслах" Кремля, направленных против Украины. Думаю, это не на пользу белорусскому суверенитету и государственности и, тем более, дружбе украинского и белорусского народов", - отметил дипломат.

Замыслом Кремля он назвал возрождение империи, в которой не будет места по-настоящему независимым Украине и Белоруссии. Так он прокомментировал послание белорусского президента Александра Лукашенко к народу и парламенту, в котором глава государства пообещал вернуть "нашу Украину в лоно нашего славянства". По словам Кизима, украинцы, как и белорусы, не покидали "лоно славянства", к которому, помимо них, относятся поляки, болгары, словаки и другие народы. Но если речь идет о союзе России и Белоруссии, то "говорить о России как о "славянском" государстве скоро вообще будет сложно", считает украинский посол.

"А возвращаться в "лоно" (или, правильнее, в союз), где есть страна, которая захватила украинский Крым, развязала и продолжает войну в Донбассе, жертвами которой стали десятки тысяч славян, не захочет еще не одно поколение украинцев", - сказал он.

Россия отвергает заявления украинского руководства, согласно которым она якобы участвует в вооруженном конфликте в Донбассе. Говоря о Крыме, в Москве неоднократно отмечали, что он перешел в российскую юрисдикцию в полном соответствии с нормами международного права.

Ранее в ЛНР заявили, что Украина перебрасывает в Донбасс тяжелое вооружение и технику.

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