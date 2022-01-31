На Украине заявили о "растворяющейся в замыслах Кремля" Белоруссии

"Грустно наблюдать, как Беларусь все больше "растворяется" в нарративах и "замыслах" Кремля, направленных против Украины. Думаю, это не на пользу белорусскому суверенитету и государственности и, тем более, дружбе украинского и белорусского народов", - отметил дипломат.

Замыслом Кремля он назвал возрождение империи, в которой не будет места по-настоящему независимым Украине и Белоруссии. Так он прокомментировал послание белорусского президента Александра Лукашенко к народу и парламенту, в котором глава государства пообещал вернуть "нашу Украину в лоно нашего славянства". По словам Кизима, украинцы, как и белорусы, не покидали "лоно славянства", к которому, помимо них, относятся поляки, болгары, словаки и другие народы. Но если речь идет о союзе России и Белоруссии, то "говорить о России как о "славянском" государстве скоро вообще будет сложно", считает украинский посол.