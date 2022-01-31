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33 минуты назад

Foreign Policy: Россия может нанести ущерб экономике Украины и без военного конфликта

Обозреватель американского журнала Foreign Policy Элизабет Броу заявила, что Россия способна нанести удар по украинской экономике и без "военной агрессии".

В США заявили о способности России нанести ущерб Украины без военного конфликта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На фоне усугубления ситуации с Украиной крупнейшее объединение гигантов страхового рынка — Объединенный военный комитет (Joint War Committee) - готовится созвать внеочередное заседание. Украину могут внести в список "мест повышенного риска", после чего обычно страховщики повышают страховые коэффициенты, а международным перевозчикам будет трудно найти желающих сотрудничать с украинским бизнесом, пишет Броу.

"Компаниям, желающим доставлять товары в порты Украины и обратно, будет трудно найти страховщика — а без страховки бизнес слишком опасен", - говорится в статье.

Эксперты отмечают, что за последние несколько лет страховые тарифы для Украины, за исключением Донбасса, и так резко выросли. Таким образом, считает обозреватель Foreign Policy, Россия способна нанести экономике Украины серьезный вред, "даже не отправляя ни одного солдата через границу".

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев уже страдает экономически из-за паники по поводу эскалации ситуации в стране. Президент Украины Владимир Зеленский также попросил не паниковать по поводу якобы готовящегося "вторжения", так как нагнетание обстановки плохо сказывается на украинской экономике.

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