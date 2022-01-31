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52 минуты назад

«Появляющийся из ниоткуда» дом показали на видео

Архитектор из Каталонии Микеле Субирас построил особняк, который «появляется из ниоткуда». Об этом сообщает телеканал «360», опубликовавший видео постройки.

Здание поднимается на глазах за шесть минут на одном из холмов в Монтегуте. И столько же времени ему требуется, чтобы вновь исчезнуть. Дом состоит из комнаты в 40 квадратных метров. В статической части постройки находятся небольшой офис, кухня и туалет. Архитектурное строение позволяет владельцу адаптироваться к климатическим условиям, отмечает канал.

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