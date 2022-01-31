Архитектор из Каталонии Микеле Субирас построил особняк, который «появляется из ниоткуда». Об этом сообщает телеканал «360», опубликовавший видео постройки.

Здание поднимается на глазах за шесть минут на одном из холмов в Монтегуте. И столько же времени ему требуется, чтобы вновь исчезнуть. Дом состоит из комнаты в 40 квадратных метров. В статической части постройки находятся небольшой офис, кухня и туалет. Архитектурное строение позволяет владельцу адаптироваться к климатическим условиям, отмечает канал.