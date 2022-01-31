Пекин сообщил о новом всплеске COVID

Пекин объявил о самом высоком количестве новых случаев COVID-19 за последние 18 месяцев. Как сообщает BBC News, в столице Китая зарегистрировали 20 новых заболевших.

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Это произошло за пять дней до начала зимней Олимпиады в Пекине. Из-за новых случаев коронавируса некоторые районы города были закрыты, местные жители проходят тестирование. По данным BBC News, всего на коронавирус планируют проверить два миллиона человек.

До этого организаторы Игр сообщили о 36 новых случаях ковида среди спортсменов и работников, связанных с Олимпиадой. 30 января сообщалось о 54 новых случаях заболевания по всей стране.

Спортсмены, сдавшие положительный анализ на коронавирус, отправляются в изолятор и допускаются к соревнованиям только после получения двух отрицательных результатов теста в течение 24 часов.