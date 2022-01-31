Немцы раскусили «четкое послание» Джонсона России

Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал материал, в котором говорилось о планах Великобритании удвоить контингент войск в Восточной Европе в связи с угрозой «вторжения» России на территорию Украины. Читатели в комментариях выразили свое мнение на этот счет, пишут РИА Новости.

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Ранее в пресс-службе премьер-министра Бориса Джонсона заявили, что Лондон может удвоить численность своего воинского контингента в Эстонии и перебросить туда оружие. Джонсон пояснил, что это будет «четким сигналом» в адрес России.

Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.

Пользователь Celestine задался вопросом, является ли Борис Джонсон храбрым полководцем. Он затруднился ответить на этот вопрос, но заявил, что Джонсон пытается «отвлечься от Partygate» (скандал вокруг вечеринок в резиденции премьер-министра во время локдауна). Betanasus назвал политика «Борис "Отвлечение внимание" Джонсон» и пояснил, что внешние кризисы приходятся «как нельзя кстати», когда внутри страны неспокойно.