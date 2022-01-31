В США пригрозили ввести санкции против России «авансом»

Сенатор США Роберт Менендес заявил, что некоторые санкции, которые США готовятся применить против России на случай ее предполагаемого «вторжения» на территорию Украины, могут быть введены «авансом». Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на CNN.

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«Некоторые санкции могут быть применены авансом», — сказал он в интервью телеканалу.

Менендес пояснил, что если Россия решится «напасть» на Украину, то США незамедлительно введут «разрушительные санкции», которые смогут нанести экономике России внушительный урон. Американский политик добавил, что Москве стоит также ожидать применения превентивных мер, например, США могут отключить Россию от международной межбанковской платежной системы SWIFT.

Коллега Менендеса по комитету, республиканец Джим Риш подтвердил, что окончательный вариант пакета новых ограничений против России в случае начала военного конфликта с Украиной может подразумевать и отложенные, и превентивные санкции.