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15 минут назад

Франция и Германия взволнованы агрессией Британии в адрес России

Франция и Германия обеспокоены агрессивным отношением Великобритании в сторону России. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на публикацию в газете Financial Times.

Европу обеспокоила агрессия Британии в адрес России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как пишет Анн-Сильвен Шассани, Париж и Берлин предпочитают использовать более сдержанную дипломатию в отношении Москвы. Лондон в то же время принял аналогичный Соединенным Штатам курс. Шассани указала, что Великобритания поставляет на Украину противотанковые установки и заявляет о неминуемом военном конфликте России и Украины.

Как подчеркнуто в публикации, Германия и Франция с тревогой наблюдают за развитием ситуации и за тем, как Великобритания становится все более активным союзником Соединенных Штатов.

Шассани уверена, что Запад в связи с кризисом в Восточной Европе может расколоться на два лагеря: англо-американский с одной стороны, франко-германский — с другой. Она напомнила, что подобное разделение уже наблюдалось во времена Иракской войны.

Ранее сообщалось, что МИД Великобритании собирается объявить об ужесточении санкционного режима в отношении России. Как сообщил источник в правительственных кругах Великобритании, страна намерена нацелиться на финансовые и стратегические интересы России.

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