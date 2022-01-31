Словаки посчитали США и НАТО виновными в ситуации на Украине

По информации телеканала, 44 процента опрошенных словаков посчитали виновными НАТО и США. 34 процента заявили, что ответственность за ситуацию лежит на России. Сообщается, что в опросе поучаствовали 1017 респондентов, он проводился с 19 по 26 января.

Ранее в НАТО признали, что Россия пока действительно не планирует вторгаться на Украину, к тому же развернутых у границы сил недостаточно для нападения. В то же время, в организации считают, что развязывание Россией войны спровоцирует западные страны вмешаться, что может привести к началу третьей мировой войны.