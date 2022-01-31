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27 минут назад

Словаки посчитали США и НАТО виновными в ситуации на Украине

Жители Словакии назвали виновных в эскалации конфликта на Украине. О результатах опросов сообщил братиславский телеканал «Маркиза».

Словаки посчитали США и НАТО виновными в ситуации на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации телеканала, 44 процента опрошенных словаков посчитали виновными НАТО и США. 34 процента заявили, что ответственность за ситуацию лежит на России. Сообщается, что в опросе поучаствовали 1017 респондентов, он проводился с 19 по 26 января.

Ранее в НАТО признали, что Россия пока действительно не планирует вторгаться на Украину, к тому же развернутых у границы сил недостаточно для нападения. В то же время, в организации считают, что развязывание Россией войны спровоцирует западные страны вмешаться, что может привести к началу третьей мировой войны.

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