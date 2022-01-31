Умер актер Говард Хессеман

Американский актер Говард Хессеман скончался в Лос-Анджелесе на 82-м году жизни. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на его супругу Кэролайн Дукрок.

Фото: Richard Shotwell/Invision/AP Richard Shotwell/Invision/AP

Она рассказала, что Хессеман умер в субботу, 29 января. Он скончался в больнице, куда был госпитализирован из-за осложнений после перенесенной летом операции на толстой кишке.Говард Хессеман родился в 1940 году.