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22 минуты назад

США попросили Совбез ООН собраться из-за ситуации на Украине

США попросили Совет Безопасности Организации объединенных наций (ООН) собраться, чтобы совместно обсудить ситуацию на Украине. Об этом заявила постпред страны при организации Линда Томас-Гринфилд, пишет ТАСС.

США захотели собрать СБ ООН из-за ситуации на Украине
Фото: ReutersReuters

По ее словам, это решение было принято после нескольких недель «тесных консультаций» с партнерами в Совете безопасности и с Украиной. США считают, что на предстоящем заседании необходимо поднять вопрос, который имеет «решающее значение» для международной безопасности. Речь идет об «угрожающем поведении России» в отношении Украины и сосредоточении российских войск в Белоруссии и на границе с Украиной.

В дипмиссии США заявили, что действия России в сторону Украины — это «прямая угроза» Уставу ООН и международному миру и безопасности. Согласно их информации, на границе с Украиной находятся примерно 100 тысяч русских военных. Кроме того Россия, по их мнению, участвует в «других дестабилизирующих действиях».

Ранее Линда Томас-Гринфилд сообщила, что США могут принять военные меры против России в случае ее «вторжения» на Украину. Она указала, что американская сторона считает своей обязанностью оказывать помощь соседям Украины в подготовке к действиям, которые могут исходить от России. Дипломат добавила, что США все же надеются на урегулирование конфликта дипломатическим путем.

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