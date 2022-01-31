США захотели собрать СБ ООН из-за ситуации на Украине

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По ее словам, это решение было принято после нескольких недель «тесных консультаций» с партнерами в Совете безопасности и с Украиной. США считают, что на предстоящем заседании необходимо поднять вопрос, который имеет «решающее значение» для международной безопасности. Речь идет об «угрожающем поведении России» в отношении Украины и сосредоточении российских войск в Белоруссии и на границе с Украиной.

В дипмиссии США заявили, что действия России в сторону Украины — это «прямая угроза» Уставу ООН и международному миру и безопасности. Согласно их информации, на границе с Украиной находятся примерно 100 тысяч русских военных. Кроме того Россия, по их мнению, участвует в «других дестабилизирующих действиях».