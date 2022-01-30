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23 минуты назад

Кулеба заявил о необходимости взаимодействовать с Москвой

Украина и Россия должны взаимодействовать на дипломатическом уровне, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Началом такого взаимодействия он в Twitter назвал отвод войск от границы с Украиной.

Кулеба заявил о необходимости взаимодействовать с Москвой
Фото: EPAEPA

РФ обязана продолжить дипломатическое взаимодействие и отвести войска, которые расположились вдоль украинских границ и на временно оккупированных территориях Украины. Дипломатия — это единственный подход, — говорится в его сообщении.

Кулеба ранее заявил о потерях экономики Украины, которые образовались из-за паники в обществе в связи с возможной эскалацией конфликта с РФ. Худший сценарий развития событий предотвращается властями Украины и её партнёрами, добавил он.

Киев посетовал на вред от паники Запада из-за «вторжения» России

Ранее стало известно, что секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев назвал «полной нелепостью» заявления США о том, что Россия угрожает Украине. По его словам, даже украинские официальные лица утверждают, что угрозы со стороны Москвы нет. Россия не хочет войны, а те, кто на Западе её навязывает, преследуют корыстные цели.

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