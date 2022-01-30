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22 минуты назад

Боррель: новые санкции ЕС могут лишить РФ товаров, необходимых для стратегических амбиций

Евросоюз работает над новыми санкциями против России, которые могут лишить Москву товаров, необходимых для реализации стратегических амбиций страны. Об этом заявил в воскресенье верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своем еженедельном блоге.

Боррель: новые санкции ЕС лишат Москву стратегических амбиций
Фото: ReutersReuters

"В рамках нашей работы по сдерживанию [России] мы продвинулись в подготовке ответных мер, которые приведут к серьезным издержкам для российской экономики и финансовой системы. Здесь мы также рассматриваем меры экспортного контроля, которые имели бы долгосрочный эффект, лишая Россию товаров, необходимых ей для реализации своих стратегических амбиций", - отметил он.

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При этом Боррель заявил, что Евросоюз сожалеет о решении России расширить список представителей ЕС, которым запрещен въезд в страну, и обещает соответствующую реакцию.

"В этом контексте я сожалею о решении российских властей, объявленном в пятницу, запретить въезд в Россию неизвестному числу представителей государств - членов и учреждений ЕС. Это решение лишено какого-либо юридического обоснования и прозрачности и будет иметь соответствующую реакцию. С этим решением Россия продолжает нагнетать напряженность в Европе вместо того, чтобы способствовать деэскалации", - написал он.

По мнению Борреля, "Россия ведет войну нервов". "Россия ведет войну нервов, поэтому мы должны сохранить наши. В этом противостоянии с Россией мы делаем все возможное, чтобы дипломатия работала, используя все возможные пути", - утверждает он.

Лондон введет санкции против российских олигархов

Евросоюз последние несколько недель грозится новыми санкциями в отношении России в случае "вторжения на Украину". Как заявляет регулярно руководство ЕС, Брюссель уже приступил к разработке потенциальных ограничительных мер в отношении Москвы.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

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