В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 77.82EUR 86.64
Войти в почту
53 минуты назад

«Привет, папочка Путин»: Иностранцы устроили флешмоб в соцсетях

Иностранные пользователи TikTok и Instagram массово оставляют сообщения под постами в неофициальных аккаунтах президента России Владимира Путина, в которых называют его «папочкой Владди» и просят не воевать с Украиной. Об этом сообщает телеканал «Дождь» (по решению Минюста РФ признан СМИ-иноагентом).

«Привет, папочка Путин»: Иностранцы устроили флешмоб в соцсетях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в TikTok было опубликовано и получило быстрое распространение видео, в котором пользователь набирает в Google Translate просьбу к Владимиру Путину сохранить мир с соседним государством. За считанные дни в сети появилось большое количество таких роликов.

Позже аналогичный флешмоб начался в Instagram — пользователи стали писать под свежими постами в неофициальном аккаунте президента РФ комментарии позитивного, хотя и несколько фамильярного содержания.

«Малыш, это на тебя не похоже! Я могу помочь тебе поменяться! Останови Третью мировую войну, большой папочка Владди», — написал один из них.

«Привет, папочка Путин, пожалуйста, не начинай войну! МЫ ЛЮБИМ ТЕБЯ ТЫ КРАСИВЫЙ! НЕТ ВОЙНЕ!» — попросил другой.

Отмечается, что аккаунтов президента России и Кремля в социальных сетях нет. Хозяева страничек в ТикТок, Twitter, Инстаграм неизвестны.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители