«Привет, папочка Путин»: Иностранцы устроили флешмоб в соцсетях

Иностранные пользователи TikTok и Instagram массово оставляют сообщения под постами в неофициальных аккаунтах президента России Владимира Путина, в которых называют его «папочкой Владди» и просят не воевать с Украиной. Об этом сообщает телеканал «Дождь» (по решению Минюста РФ признан СМИ-иноагентом).

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Отмечается, что в TikTok было опубликовано и получило быстрое распространение видео, в котором пользователь набирает в Google Translate просьбу к Владимиру Путину сохранить мир с соседним государством. За считанные дни в сети появилось большое количество таких роликов.

Позже аналогичный флешмоб начался в Instagram — пользователи стали писать под свежими постами в неофициальном аккаунте президента РФ комментарии позитивного, хотя и несколько фамильярного содержания.

«Малыш, это на тебя не похоже! Я могу помочь тебе поменяться! Останови Третью мировую войну, большой папочка Владди», — написал один из них.



«Привет, папочка Путин, пожалуйста, не начинай войну! МЫ ЛЮБИМ ТЕБЯ ТЫ КРАСИВЫЙ! НЕТ ВОЙНЕ!» — попросил другой.