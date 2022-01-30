Принц Гарри и Меган Маркл обвинили Spotify в дезинформации о COVID

Принц Гарри и Меган Маркл обвинили Spotify в том, что платформа вводит пользователей в заблуждение о COVID-19. Об этом сообщило британское издание Hello Magazine. Ранее стало известно, что Netflix и Spotify собираются заставить чету снять фильм и записывать подкасты, которые они пообещали выпустить после заключения многомиллионных контрактов. Сейчас же Маркл и её муж сообщили, что всё это время боролись со Spotify, пытаясь изменить политику платформы.

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Компания принца Гарри и Меган Маркл Archwell заявила, что «с момента создания работала над преодолением глобального кризиса дезинформации».

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«В апреле прошлого (2021) года наши соучредители начали выражать озабоченность партнёрам в Spotify по поводу последствий дезинформации о COVID-19 на платформе. Мы продолжаем выражать нашу озабоченность Spotify, чтобы обеспечить внесение изменений в платформу», — заявили в компании.

Ранее Spotify заключил с супружеской парой контракт, обязывающий их запустить свой подкаст. О заключении договора было объявлено в декабре 2020 года, но с тех пор вышла только одна серия. Spotify, по данным прессы, предлагал супружеской паре несколько миллионов долларов за серию подкастов.

Как ранее сообщал Daily Mail, теперь Spotify решил сдвинуть дело с мёртвой точки и нанять продюсеров для подкаста.

На аналогичные шаги пошёл и Netflix, с которым Гарри и Меган заключили договор на создание дебютного фильм Маркл «Жемчужина». Компания разместила в Instagram объявление о поиске художника-постановщика для картины. После заключения контракта Netflix предоставил супругам £120 млн (более $160 млн), писали СМИ.