В США призвали распустить НАТО

Обозреватель издания 19Fortyfive Питер Харрис предложил в своей статье построить новую архитектуру безопасности европейских стран без США и НАТО. По его мнению, это следует сделать, чтобы не началась война с Россией.

Фото: Reuters Reuters

«Страны континента сами должны позаботиться о своей защите. Это означает, что роль США в этом процессе надо либо снизить, либо полностью исключить», — предложил аналитик.

Харрис полагает, что нужен единый для всей Европы институт, который мог бы заменить НАТО. У Москвы крайне негативное отношение к альянсу, а мир в регионе невозможен без удовлетворения пожеланий РФ по вопросам безопасности.

«Важно, чтобы новые, инклюзивные и общеевропейские институты в конечном итоге заменили НАТО в качестве основы европейской безопасности. Это необходимо по простой причине: Россия считает НАТО в ее нынешнем виде угрожающим и невыносимым, а долгосрочное политическое урегулирование в Европе невозможно без превращения России в умиротворенную державу», — объяснил Харрис.

Кроме того, колумнист считает важным возвращение к идее полноценной экономической интеграции. Тесное сотрудничество принесло бы пользу как России, так и Европе. И сделало бы какие-либо конфликты банально невыгодными.

В основу новой системы, полагает Харрис, следует заложить принцип территориальной целостности и право наций на самоопределение. Все государства должны дать гарантии безопасности других стран.