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30 минут назад

Создатели «Миротворца» поглумились над смертью Леонида Куравлева

Создатели сайта «Миротворец» поглумились над смертью российского актера Леонида Куравлева. Комментируя кончину артиста, активисты написали «На Московии одним оккупантом меньше». Соответствующее заявление опубликовано в Тelegram-канале.

Названа причина смерти Леонида Куравлева

Издание «Страна.ua» отмечает, что Куравлева обвиняют в подписании коллективного обращения в поддержку позиции президента России по Украине и Крыму.

Актеру было 85 лет. Он скончался после продолжительной болезни: у него наблюдались проблемы с дыханием, состояние Куравлева оценивалось как тяжелое. 17 января сообщалось, что артист находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Ему сделали томографию легких, которая показала значительное увеличение площади поражения органов дыхания. Также у Куравлева выявили цереброваскулярную болезнь, которая поражает сосуды и приводит к нарушению кровообращения головного мозга.

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