Актеру было 85 лет. Он скончался после продолжительной болезни: у него наблюдались проблемы с дыханием, состояние Куравлева оценивалось как тяжелое. 17 января сообщалось, что артист находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Ему сделали томографию легких, которая показала значительное увеличение площади поражения органов дыхания. Также у Куравлева выявили цереброваскулярную болезнь, которая поражает сосуды и приводит к нарушению кровообращения головного мозга.