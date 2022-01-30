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8 минут назад

На Украине заявили об экономических проблемах из-за паники в обществе

На Украине заявили об экономических проблемах из-за паники в обществе по поводу предполагаемой эскалации конфликта с Россией. Интервью с министром иностранных дел страны Дмитрием Кулебой опубликовала журналистка издания VICE News.

На Украине заявили о проблемах из-за паники в обществе
Фото: ReutersReuters

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«Мы уже страдаем экономически и становимся слабее из-за распространяемой в обществе паники. Поэтому рынки и люди должны понимать одну вещь: Украина и ее партнеры объединяют усилия, чтобы предотвратить худший сценарий развития событий. Мы все должны оставаться сильными», — заявил глава МИД.

Кулеба отметил, что США очень помогли Украине с необходимой военной поддержкой. При этом некоторые страны, по словам дипломата, по политическим причинам «не делают то, что могли бы». Он не стал уточнять, о каких именно странах идет речь.

Дмитрий Кулеба также сказал, что никогда не виделся с президентом России Владимиром Путиным. Он добавил, что если бы эта встреча состоялась, то он бы посоветовал российскому лидеру заниматься своими делами и заботиться о своих гражданах.

В последние месяцы заявления об угрозе российского нападения на Украину звучат в Киеве и на Западе. Москва отрицает наличие каких-либо агрессивных планов. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что, прикрываясь якобы скорым вторжением России, Киев вместе с Западом сами готовят провокации.

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